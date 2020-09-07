政府開放瘦肉精美豬進口只是前菜？台北市長柯文哲指買美國豬的都是窮人？行政院長蘇貞昌7日參加義民祭典時回應說，台灣是貿易立國國家，要跟世界往來，就不能用關稅阻礙出口，拚經濟。

蘇貞昌說，開放美豬、美牛都是以蔡總統所指示，是依據科學證據和國際標準，不會對哪一個國家特別歧視，也一定會以保護國人健康做第一。

蘇貞昌並說，台灣人愛吃台灣豬，過去進口豬肉佔不到1％，9成多都是台灣豬，台灣人的口感和生活習慣，特別喜歡食用台灣豬，這是公平競爭，這是人民習慣。

蘇貞昌強調，政府一定會保護國人健康，會明白標示和溯源管理，讓民眾自由選擇，國人對自己的農產品有信心，養豬產業對台灣豬的競爭力也非常有自信，政府對台灣豬農有100億的發展基金，讓養豬業者進一步改善，更有競爭力。

對於國民黨全代會說要收回故宮的國寶，蘇貞昌表示，覺得很奇怪，國家的東西是屬於2300萬人，不是屬於哪一個黨的，國民黨的代表在大會裡講的話，「我們不予置評，國人自有評斷」！

國內不少旅行社因新冠肺炎掀起倒閉潮，許多業者等不到紓困就已經倒了，該如何解決？蘇貞昌說，旅行社受到衝擊是因為外國鎖國，不能出國的關係，政府推行三倍券，地方也大力配合，很多商家、商圈、夜市都加碼推出，可以看到創造很大的商機，零售業、百貨業也都大大成長，但有些確實受國際影響，還在困難中，政府都會核實補助。

(中時 )