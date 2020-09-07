瑞信證今舉行第二十一屆「瑞信亞洲科技論壇」（Credit Suisse Asian Technology Conference, ATC）瑞信分析師將於會中分享亞洲整體科技產業的投資展望，針對5G部署的現況與前景、雲端運算、數據中心、人工智慧等重點趨勢，以及疫情對亞太區科技技術、供應鏈及半導體領域的影響分享洞見。

瑞信證預估，今年全球智慧型手機出貨量為12.56億支，年減8%；明年則可望回到正成長8%，出貨量13.56億支，2022年也還會有約5%的年增長，估可達14.23億支。

瑞信證預估，今年上半年受疫情衝擊，全球智慧型手機出貨量下滑逾1成，首季出貨2.75億台，2Q出貨2.76億台，分別年減12%及17%；而3Q則可望出貨回升到3.37億台，年減6%，4Q則是今年出貨高峰達3.68億台，年增持平；以上半年和下半年的出貨比，約為42:58，換言之，H2全球手機出貨會較H1成長約28%。

「瑞信亞洲科技論壇」是亞洲科技界與金融業的年度盛會，探討具有影響力的技術與新興趨勢。今年吸引來自大中華區、東南亞、日本、韓國、印度、歐洲和美國等600家機構投資者及逾100家領先的技術公司共襄盛舉。

「瑞信亞洲科技論壇」與會者包括：瑞信亞洲區（日本除外）證券研究副總監、亞洲科技研究部門主管Manish Nigam、瑞信台灣證券研究主管、亞洲半導體分析師Randy Abrams以及瑞信韓國研究部主管、韓國科技分析師Keon Han，共同分享瑞信對亞洲整體科技產業的投資展望。

(時報資訊)