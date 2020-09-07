隨著中鋼調漲內銷盤價以及不鏽鋼上游9月盤價為連五漲，鋼市第三季走出谷底，下半年逐步復甦確立，近期原物料股受到資金追捧，鋼鐵低價股今日股價同步大漲，低於票面價的漲勢更為凌厲。

隨著中鋼調漲內銷盤價以及不鏽鋼上游9月盤價為連五漲，燁興(2007)9月碳鋼盤元、不鏽鋼盤元雙漲；近期股價連飆漲停。

燁興9月碳鋼盤元、不鏽鋼盤元雙漲；其中，碳鋼盤元每噸漲1000元，不鏽鋼盤元價格每噸漲5500元，應有利於帶動本月業績上升。燁興公布，7月營收3.77億元，年減23.61%；自結單月稅後淨損5100萬元，每股淨損0.09元。

燁興今年1~7月合併營收31.63億元，年減23.88%。今年上半年營業淨損2.27億元，淨損3.07億元，每股淨損0.58元。

中鋼調漲內銷盤價以及不鏽鋼上游9月盤價為連五漲，顯示碳鋼及不鏽鋼價格上揚，產業景氣可望比上半年逐步復甦，帶動鋼鐵低價股燁興再拉一根漲停，今早百花齊放；繼燁輝(2023)、中鴻(2014)股價站回票面，聚亨(2022)、千興(2025)也強攻漲停。

鋼筋今年受惠台商回流，需求續旺，較低價的威致(2028)今日補漲，股價強攻。

另外，金屬價格近來漲勢延續，鋼價續攀高，對第一銅(2009)營運有利，股價亦跟進大漲。

庫存下降，激勵LME期銅上周五漲2.2%。LME銅庫存量顯示，期銅庫存降至約8.24萬噸，庫存量連續第17日減少，並創逾14年來低點，令市場擔憂供給不足，激勵LME期銅4日上漲146.5美元，成為每公噸6710美元。

(時報資訊)