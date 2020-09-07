政府宣布將鬆綁美豬、美牛進口，遭批「只是前菜，接下來會妥協更多」，行政院長蘇貞昌今（7）日對此表示，台灣以貿易立國、不能自外於世界，開放將依據科學證據及國際標準，政府一定會保護國人健康，除了明白標示、並會溯源管理，讓民眾可自由選擇。

蘇貞昌今（7）日赴新竹縣席「2020義民節祭祀大典」，接受媒體提問時回應，由於口感及生活習慣，台灣人特別愛吃台灣豬、占比高達9成多，進口的美豬占比不到1％，這是公平競爭也是人民習慣。

蘇貞昌指出，台灣是個貿易立國的國家，要跟世界往來，就不能自外於世界、不能被別的國家用關稅阻礙出口、拚經濟。因此，是根據科學證據及國際標準決議開放與否，不會對哪個國家特別歧視，也一定會以保護國人健康為第一。

蘇貞昌強調，政府一定會保護國人健康，也會明白標示、並且溯源管理，讓民眾都能自由選擇。他表示，台灣在這方面愈做愈好，就像在防止新冠肺炎、為國人把關一樣，一定會做到面面俱到。

蘇貞昌表示，國人對自己的農產品有信心，養豬產業對台灣豬的競爭力也非常有自信，並指出針對台灣豬農成立100億元的發展基金，會讓養豬業者能進一步改善各方面、讓養豬業者更有競爭力。

(時報資訊)