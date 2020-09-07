貿聯-KY(3665)8月合併營業收入為20.05億元(6787萬9000美元)，與7月相當，年成長6.68%(美元計價則年成長13.41%)，雖然全球新冠肺炎疫情未止，但全球生產與商業活動自第3季陸續重啟，貿聯-KY預估，第3季營運可望呈現季增年增，日系外資給予貿聯-KY「持有」評等，貿聯-KY今天盤中股價亦走弱。

由於車用及電器下游已完全復工，出貨恢復常態，以供應北美車用客戶為主的墨西哥廠亦於8月開工，各廠區已完全復工，貿聯-KY營運逐漸回穩，累計前8月合併營收為4億7652萬7000美元，較去年同期減少3.34%。

就各產品線來看，貿聯-KY表示，電腦周邊產品、數據中心等資訊科技類產品電源線束出貨大致持平；電器用線出貨持續回升；北美運動車、電動車等車用產品出貨持平；醫療線束出貨略為減緩；半導體設備等工業用線束拉貨持平。

貿聯-KY上半年合併營收為102.21億元，營業毛利為25.7億元，合併毛利率為25.15%，稅後盈餘為7.39億元，每股盈餘為5.67元。

由於全球生產與商業活動陸續重啟，貿聯-KY表示，電動車與運動車線束、工業用半導體設備線束、數據中心線束等需求可望向上，第3季營運可望優於第2季及去年同期。

日系外資最新報告指出，貿聯-KY預期第3季營業收入將呈現季增年增，我們預估，貿聯-KY第3季將季增6.9%，我們以2020年/2021年每股盈餘來估算，給予貿聯-KY「持有」評等，目標價為220元。

(時報資訊)