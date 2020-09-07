去超市添購食材及生活用品，竟然會在冷凍冰箱中摸到人類大便？蘇格蘭一名婦人表示去超市買冷凍雞塊，在她將手伸進冷凍櫃，欲選購商品時，她卻摸到人類大便，而她收手的當下，不小心用手抹了鼻子處，卻引來店員的譏笑，讓她十分憤怒。

根據外媒「太陽報」報導，英格蘭婦女琳恩向媒體投訴，表示她當時在英國連鎖超市欲購買冷凍雞塊，她從冷凍冰箱取出雞塊包後，便下意識的將手抹了一下鼻子，卻 聞到一陣惡臭，這才讓她察覺「包裝上有大便」。她事後有向店員反應此事，不料卻換來店員一陣譏笑聲，隨後其中一名超市員工則說道「那真是令人作嘔的味道」。

超市員工事後讓琳恩在員工的洗手台做清洗，並給她一盒巧克力做賠償。她事後回顧說「那味道真的很可怕，一開始我不知道味道是從何而來的，我一定是有摸到鼻子…」。琳恩也向客服投訴此事，但該超市的區經理則表示，未接獲相關訊息，但遞給她一張20英鎊（約新台幣769元）的抵用券，還給了她一瓶酒，並提供她一些免費贈品。

由於琳恩認為店家應該拉下鐵門，好好檢查超市內的每一個角落，確保其他放置食品的地區都保持乾淨，而整件事情透過媒體曝光後，該超市的發言人也已暫時關閉，進行店內整潔維護及員工加強訓練，造成顧客購物不愉快，他表示深感歉意。

(中時新聞網)