美國在台協會（AIT）在臉書貼文，介紹來自台灣的N95口罩發明人蔡秉燚，AIT強調，蔡曾在美國唸書任教，2018年退休後，因為新冠肺炎疫情復出，一天工作18小時，就是要研究如何消毒和重複使用N95口罩以避免浪費醫療資源。

AIT以「台裔N95口罩發明家的美國留學經驗」為題，介紹來自台灣的科學家蔡秉燚，AIT指出，蔡秉燚於1981年前往美國堪薩斯州立大學攻讀材料科學博士班，期間修了整整超過500多個學分的課程，「相當於唸了6個博士學位」。

蔡秉燚隨後至美國田納西大學擔任教職，並發明了N95口罩。AIT表示，蔡秉燚雖然在2018年退休，但最近又因為新冠肺炎疫情復出。

AIT要強調的是，從蔡的美國經驗裡可以看到，美國大學教育資源的豐富，以及追求個人理想的廣大空間和機會。貼文中也附上之前報導的蔡秉燚故事連結。

報導中指出，在1990年代，當蔡秉焱發明可用來製造N95口罩的材料時，他從沒想到過，幾十年後它可以挽救數百萬的生命。現在，在COVID-19大流行期間，世界各地的急救人員、醫療專業人員和高危險群人們都使用了這種可阻絕病毒和細菌的口罩。

不過蔡秉焱仍謙虛的說，自己的發明「只是一般時期的普通發明」，光是組成N95口罩的帶電纖維，蔡就花費了十多年的時間才得以開發。

蔡秉焱1981年從台灣來到美國，在堪薩斯州立大學學習後攻讀材料科學博士班，期間修了整整超過500多個學分的課程，「相當於唸了6個博士學位」。蔡跟隨他的教授從堪薩斯州立大學轉到田納西州的諾克斯維爾大學，並成為一名教授。

蔡秉焱在那裡領導了一個研究小組，開發出一種材料，該材料可以透過帶靜電的纖維吸引顆粒來過濾空氣。1992年，研究小組開發了一種由正電荷和負電荷組成的材料，可以吸引微粒（例如灰塵、細菌和病毒），並通過極化將95％的微粒捕獲，然後才能穿過口罩。

蔡秉焱說，他最初的意圖是將這些帶電纖維用於空氣過濾器，例如家用的清淨機，但這項發明很快促使N95口罩的誕生，因為它也是一種空氣過濾器─專為單次使用而設計。N95口罩最初是為了在塵土飛揚環境中的建築工人而設計，在該環境中，它可以阻擋微粒。

美國疾病管制中心在1996年發現N95口罩還可以吸引和阻絕病毒。蔡將其發明的材料與製造商3M的醫用口罩設計結合在一起，結果便是此口罩從那時起，就被全世界的醫療專業人員所使用。

雖然蔡秉燚2018年已經退休，但是當COVID-19大流行來襲時，他決定退而不休，每天工作18至20小時，試圖找出如何在需求增加時，能將被污染的N95口罩進行消毒，以減少資源浪費。

蔡發現，雖然沸騰、酒精和烘烤都會降低口罩的功效，但在攝氏71度的烤箱中烘烤後，口罩仍然有效，蔡的方法就是讓口罩靜置7天而不去觸摸，從而使病毒自然死亡。如果病毒長時間沒有宿主，它會在口罩表面死亡。

蔡秉燚認為，即使沒有N95口罩，使用任何一種棉質口罩，都比口鼻上完全沒有任何物品覆蓋要好，為減少COVID-19的擴散，「每個人都需要戴口罩」。

(中時 )