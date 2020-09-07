內政部「城鎮之心工程計畫」斥資1億5千萬元，串聯彰化田尾公路花園12公頃的旅專區，將田尾打造成一個大公園，變成一個觀光遊憩與在地民眾休閒兼具的開放空間。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

當時城鎮之心工程計畫，確定將田尾怡心園打掉，讓當地鄉民不捨，還聯署保留，但最後因整體設計與工法，都太過流於形式，難逃拆除命命。(吳建輝攝)

內政部「城鎮之心工程計畫」，斥資1.5億重新打造彰化縣田尾鄉怡心園，今年2月開工後，原定明天春節要完工啟用，但不少民眾反映，停車格太少，廁所太多，公所視察也發現排水管徑過小等問題，縣府城市暨觀光發展處表示，將變更設計，增加停車格的部分，廁所的話會再討論，希望符合地方需求，並增加未來旅客的旅遊品質。

內政部「城鎮之心工程計畫」斥資1億5千萬元，串聯彰化田尾公路花園12公頃的旅專區，將田尾打造成一個大公園，變成一個觀光遊憩與在地民眾休閒兼具的開放空間，但因為園區內納骨塔有部分工程變更，因此工程時程確定延後。

當地攤商表示，怡心園重建增加綠地面積，還要增加廁所數量，已經擠壓到戶外的停車空間，認為縣府要考量未來整體人潮的停車需求，公所也表示，特定區內的排水系統相對老舊，排水系統功能不周全應該裝設較大口徑的排水涵管，認為現在規劃的涵管太小。

彰化縣政府城市暨觀光發展處回應表示，原先車格的數量約有339格，未來完工後，固定的車格與彈性使用的停車空間，最大來到402格，事實上整體停車空間是增加的；而怡心園地勢較低，當時規劃希望維持怡心園原貌，並未墊高，而是規劃6至7個排水區，集雨至民族路箱涵，引此排水基本上是足夠。

而廁所部分，原來有2處公廁，男女廁分別各有20、9間，那目前重新規劃因應未來龐大的觀光人潮，將拆除原有1處廁所，在新建兩處，未來可提供女廁27組，男廁12組、小便斗18組，無障礙廁所3間、親子廁所2間、穆斯林廁所2間等，以提供不同需求的人群。

(中時 )