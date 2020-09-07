中菲行8月營收年增24.38％ 月增0.83％ 14:082020/09/07 工商 張佩芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中菲行國際物流（5609）8月份自結集團營收新台幣（以下相同）18.12億元，較去年同期增加24.4％，月增0.83％。累計1月至8月營收146.88億元，較去年同期成長31.31％。 8月12與13日華航（2610）與長榮航（2618）都訂有美國線漲價兩成到兩成五的辦法，但最後並未十足上漲，因此中菲行營收僅較6月小幅增加。 (工商 ) #長榮航 #華航 #中菲行 #月營收 #月增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸8月出口大爆發 年增11.6％ 11:282020/09/07 兩岸 陸8月出口年增11.6％「連五正」 對美貿易小降 12:572020/09/07 兩岸 陸8月進口跌2.1％ 未能扭跌回升 11:312020/09/07 財經 《業績-航運》海空續暢旺 中菲行8月營收年增24.4％ 13:242020/09/07 財經 鈊象8月營收年增五成 同期新高 04:102020/09/07 證券．權證 全球股市回溫 美股8月表現佳 04:102020/09/07 投資理財 宅經濟延燒 瑞穎8月及前8月合併營收創同期新高 10:322020/09/07 財經 上銀8月合併營收轉正成長 帶旺今日股價上漲 10:022020/09/07 財經 《興櫃股》安格8月營收年增近翻倍 新品效應Q4浮現 11:082020/09/07 財經 《台北股市》布局調整＋股利發放 外資8月淨匯出約1163億元 10:342020/09/07 財經 財經熱門新聞 台股要走空了快逃？專家從7大變數找答案 - 財經 疫情打擊 施華洛世奇將裁員6千人、關店3千家 - 財經 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 元大金帶頭 近10萬戶定時定額大軍擁抱台股基金 - 財經 - 工商 遭美切斷晶片命脈 華為後悔沒做製造：這是教訓 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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