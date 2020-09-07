中菲行國際物流（5609）8月份自結集團營收新台幣（以下相同）18.12億元，較去年同期增加24.4％，月增0.83％。累計1月至8月營收146.88億元，較去年同期成長31.31％。

8月12與13日華航（2610）與長榮航（2618）都訂有美國線漲價兩成到兩成五的辦法，但最後並未十足上漲，因此中菲行營收僅較6月小幅增加。

(工商 )