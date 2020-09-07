宜蘭科學園區環評通過新增產業類別及開放量產後，不僅成為北臺灣投資新首選，亦是產業競逐進駐之綠洲，竹科管理局與宜蘭縣政府再度攜手於109年9月23日上午10時，於南港軟體園區A棟2樓會議室舉辦「投資興業 選擇宜科」宜蘭園區招商說明會，鎖定資通訊、光電元件材料、精密機械、綠能、生物科技、光電元件等相關產業專業人士，進行招商說明。

宜蘭科學園區緊鄰縣政中心與宜蘭運動公園，擁有獨一無二的優質工作環境，經由雪山隧道與大台北地區串聯起一日生活圈，可供租用土地面積為33.82公頃，為北台灣地區少數可供產業建廠使用園區。

經竹科管理局與宜蘭縣政府的共同努力招商，至今年8月底，總計核准31家廠商進駐，標準廠房出租率已達96%，土地出租率連同核准入區廠商預計申請租用面積已達57%以上，目前仍有多家廠商申請進駐園區中。為滿足廠房需求殷切，竹科管理局正積極興建第二期標準廠房，預計明年7月完工，可提供41個廠房單元。

為符合軟硬體整合智慧應用發展趨勢及在地產業特色，竹科管理局在不增加環評承諾污染總量條件下，已於今年1月爭取通過「宜蘭園區環境影響說明書（重辦環評）」，開放精密機械、生物科技、綠能、通訊及光電元件系統等產業進駐，使宜科成為整合在地產業實力的新型態智慧優質園區。

(工商 )