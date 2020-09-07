欣興大陸子公司鼎鑫失火 確切影響待進一步調查 14:082020/09/07 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 欣興（3037）7日發布重大訊息，本公司大陸之鼎鑫公司工廠於9月7日當地時間10點50分左右發生火警，公司迅速安全撤離人員並緊急通報消防單位進行火警處理，起火點疑似生產傳統PCB的一廠頂樓，真正起火原因尚待消防單位勘查鑑定，確切損失金額調查評估中。本公司將協調各廠產能，以降低本事件對客戶的影響。 (工商 ) #欣興 #確切 #調查 #單位 #消防 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男子疑遭人暴力討債 檢警展開調查 11:132020/09/07 社會 半百李嘉欣難得解放 大挖空洩整片美背超逼人 00:482020/09/07 娛樂 興立翔 引領無油式空壓機新領域 04:102020/09/07 產業特刊 新興債雙優勢 吸引力十足 04:102020/09/07 投資理財 陸疫苗年產6億劑 最快年底上市 04:102020/09/07 話題觀察 台灣權王－買盤低接 華通帆宣有看頭 04:102020/09/07 證券．權證 陸穿戴裝置 華為市占居冠 04:102020/09/07 全球財經 《興櫃股》棒辣椒射三箭 年底獲利衝一波 11:252020/09/07 財經 阿嬌頭部受傷送醫住院 閨蜜容祖兒和經紀人急救援 11:022020/09/07 娛樂 《鋼鐵股》連2周 豐興報價續持平 11:422020/09/07 財經 財經熱門新聞 台股要走空了快逃？專家從7大變數找答案 - 財經 疫情打擊 施華洛世奇將裁員6千人、關店3千家 - 財經 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 元大金帶頭 近10萬戶定時定額大軍擁抱台股基金 - 財經 - 工商 遭美切斷晶片命脈 華為後悔沒做製造：這是教訓 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。