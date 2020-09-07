欣興（3037）7日發布重大訊息，本公司大陸之鼎鑫公司工廠於9月7日當地時間10點50分左右發生火警，公司迅速安全撤離人員並緊急通報消防單位進行火警處理，起火點疑似生產傳統PCB的一廠頂樓，真正起火原因尚待消防單位勘查鑑定，確切損失金額調查評估中。本公司將協調各廠產能，以降低本事件對客戶的影響。

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