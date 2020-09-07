IC載板及印刷電路板（PCB）大廠欣興（3037）子公司昆山鼎鑫驚傳火警，公司發布重訊證實消息屬實，確切損失金額有待調查評估。不過，利空消息已使欣興今（7）日股價自11點半一路下殺，臨近尾盤一度重挫7.27％至70.2元。

欣興重訊公告，中國大陸鼎鑫工廠於10點50分左右發生火警，公司迅速安全撤離人員並緊急通報消防單位進行火警處理。起火點疑似生產傳統PCB的一廠頂樓，真正起火原因尚待消防單位勘查鑑定，確切損失金額調查評估中。

據欣興財報揭露，昆山鼎鑫1998年即成立，為欣興持股71.23％子公司，2019年合併營收156.15億元、年增3.39％，但稅後淨利5.47億元、年減34.49％。不過，2020年上半年稅後淨利1.49億元、年增達15.75％。

由於時值載板及PCB需求旺季，昆山鼎鑫去年貢獻欣興營收比重達18.92％、為重要子公司之一，此次失火對旺季營運衝擊影響備受關注。對此，欣興表示將協調各廠產能，以降低失火對客戶影響，並申請保險理賠以降低損失。

(時報資訊)