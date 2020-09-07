下半年網購旺季首波造節「99狂歡購物節」進入活動主波段，各電商卯足全勁，其中，淘寶台灣推出的「99超級翻倍日」今天起跑，除了免運外，祭出「五折超殺商品」，Switch紅藍主機加周邊組合不到8000元、Airpods Pro搭配無線充電盒不到4000元。創業家(8477)旗下生活市集以三大商品破盤價限時搶購方案與整點集集點快搶活動，包含9月7日-9月13日期間推出多款市場趨勢夯品、至9月14日每日推出超過一款熱銷爆品、一日限定破盤價、至9月10日期間每日針對APP用戶推出「限時特賣」，包括Switch主機紅白版、Apple iPhone 11等。

蝦皮購物宣布從9月8日晚間7點半起，將於蝦皮直播進行《9.9超級購物節》跨夜直播《大明星運動會》，首次嘗試「跨媒介、跨頻道、跨族群」的直播模式，與電視台共同播出跨夜直播內容。

▲淘寶台灣祭出「明星品5折」超殺優惠，各種夢幻明星商品，讓消費者以半價買到爆棚夯品。/圖由淘寶台灣提供

淘寶台灣指出，淘寶台灣「99超級翻倍日」活動期間，於00、09、21點整點推出不同的「真5折」限量商品，祭出Apple iPhone 11 64G只要12,450元到DJI大疆空拍機Mavic Air 2單機版，只要11,000元，飛利浦氣炸鍋只要4,515元等優惠。

此外，淘寶台灣活動期間每天凌晨0點、中午12、晚間18點限量發送1折折扣碼，購滿500元，即可現折450元。9月9日當天，更加碼發放「0.1折」折扣碼，只要1元就能將消費滿1,000元的商品帶走。

▲淘寶台灣祭出「明星品5折」超殺優惠，包含任天堂、蘋果等夢幻明星商品，讓消費者以半價買到爆棚夯品！/圖由淘寶台灣提供

生活市集「99狂歡購物節」主波段深化高CP值商品力，即日起-9月13日，推出「戴森 V11 SV14 absolute」期間限定價20,900元，等於下殺7.8折等；另外99狂歡購物節期間每日針對市場趨勢爆品推出一日限定價，9月8日推出「小米手環5」以原價不到8折的優惠價吸客、9月10日更推出「涼爽透氣蜂巢冷凝膠坐墊」以原價下殺1.3折搶市。

蝦皮直播自推出後廣獲觀眾喜愛，不僅2020上半年以來蝦皮直播用戶總觀看近5億分鐘，618跨夜直播也累計近20萬觀賞人次。今年《9.9超級購物節》跨夜直播更首次以「跨媒介、跨頻道、跨族群」的直播串流模式登場，打造全新影音串流模式。今年99超級購物節最大獎價值近百萬的TOYOTA RAV4，觀眾只要在直播中點選浮動圖示，以新台幣1元下標預測《大明星運動會》最終勝利隊伍，成功預測獲勝隊伍的觀眾，便有機會用1元拿到TOYOTA RAV4 2.0汽油豪華休旅車。

▲淘寶台灣「揪划算」$9元爆品，超多生活小確幸9是要你買到剁手！/圖由淘寶台灣提供

(時報資訊)