1840年發行的黑便士。（曹明正翻攝）

被郵迷視為夢幻逸品的世界第1枚郵票「黑便士」，收藏家許伯夷在鳳山舉行的高雄市郵藝學會展，特別拿出參展，讓郵迷大開眼界。

高雄市郵藝學會現正在鳳山區正義里活動中心展出，著名藝術家、收藏家許伯夷提供數百件郵票珍品，吸引郵品專家、收藏家參觀，包括1840年發行的世界第1枚郵票「黑便士」，還有6連張、8連張的藍便士。

高雄市郵藝學會此次郵票特展，除了郵品專家、收藏家到場，資深主持人田文仲、書法名家吳文生、高雄巿建華里長吳文欽等人也特別前往觀賞。

(中時 )