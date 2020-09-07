收藏家許伯夷展出1840年珍郵黑便士 13:522020/09/07 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 收藏家許伯夷展出1840年發行的黑便士。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1840年發行的黑便士。（曹明正翻攝） 被郵迷視為夢幻逸品的世界第1枚郵票「黑便士」，收藏家許伯夷在鳳山舉行的高雄市郵藝學會展，特別拿出參展，讓郵迷大開眼界。 高雄市郵藝學會現正在鳳山區正義里活動中心展出，著名藝術家、收藏家許伯夷提供數百件郵票珍品，吸引郵品專家、收藏家參觀，包括1840年發行的世界第1枚郵票「黑便士」，還有6連張、8連張的藍便士。 高雄市郵藝學會此次郵票特展，除了郵品專家、收藏家到場，資深主持人田文仲、書法名家吳文生、高雄巿建華里長吳文欽等人也特別前往觀賞。 (中時 ) #收藏家 #黑便士 #郵票 #許伯夷 #高雄市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 員警視民如親 認出迷途老翁助返家 09:292020/09/07 寶島 Glenfarclas格蘭花格紅門窖藏原酒系列 04:102020/09/06 《旺來報》 賴熊飛大刀 登錄首件一般古物 04:102020/09/05 地方新聞 許家印主持集團行銷大會 宣佈恒大全樓盤打7折 03:062020/09/07 兩岸 揮別教職踏上創作旅程 黃愛淳《須彌山》在台南老空間發光 22:342020/09/05 生活 葛飾北齋遺落作品 大英博物館網上重現 04:102020/09/06 藝文副刊 成立20年 精聯保經 公務員退休保險專家 04:102020/09/07 產業特刊 三星獲美國最大電信商2千億元合約 10:022020/09/07 財經 Top2 離婚謝賢改嫁成終身遺憾 甄珍吐二離內幕被人痛罵「笨得像豬」 04:102020/09/05 娛樂新聞 副總統賴清德親赴行善團 修繕工地探視弱勢市民 11:452020/09/06 政治 寶島熱門新聞 新生兒名字取「這字」遭戶政所打槍 網一看傻：把高雄人當塑膠？ - 生活 最新「政黨街頭民調」大對決 第一名出乎意料 - 政治 阿嬌下塌廈門飯店出意外「頭部嚴重受傷」送醫治療 - 娛樂 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 台北捷運哪站最陰？馬西屏曝這站「挖掉整片墳墓」午夜12點空車載滿好兄弟 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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