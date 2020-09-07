【現場直播】再增1例境外移入 中央流行疫情指揮中心記者會｜2020.09.07

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增1例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，為本國籍20多歲男性(案494)，今(2020)年2月至尼泊爾參加宗教活動，9月3日與友人一同返國。

指揮中心表示，個案登機前3天之檢驗結果為陰性，9月3日與友人返國入境時無症狀，入境後返回居住地居家檢疫。個案9月5日出現發燒、流鼻水、頭痛、肌肉痠痛及腹瀉等症狀，經通報衛生單位後安排就醫及採檢，於今日確診，目前住院隔離治療中。

指揮中心指出，個案搭機期間及返國入境後均全程佩戴口罩，衛生單位已掌握個案接觸者共25人，其中同班機前後二排座位旅客4人、同行返國友人1人及同住家人4人，列為居家隔離對象，同班機機組員16人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象，將持續密切追蹤這些接觸者之健康情形。

指揮中心統計，國內截至目前累計88,558例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含87,453例排除)，其中494例確診，分別為402例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、475人解除隔離、12人住院隔離中。

(中時新聞網)