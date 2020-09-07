美豬開放來台爭議不斷，台北市議員羅智強今日在臉書發文，針對陳其邁譙柯文哲做評論，羅智強指出，「當初陳其邁說，瘦肉精美豬開放進口那天，就是總統下台的時候，但現在為何沒有叫蔡英文下台？」，羅智強痛批，陳其邁的「臉皮功」，已超越段宜康，當初反美豬的段宜康，現在已選擇當烏龜躲起來，陳其邁卻有臉出來護航嘴柯文哲。

日前柯文哲說，「吃到美豬的都是窮人」，陳其邁在昨受訪時護航瘦肉精並提到，「柯文哲做評論應基於完整數據」，這段言論遭羅智強痛批，「陳其邁臉皮功超凡入聖」，當初陳其邁曾說，「瘦肉精美豬開放進口的那一天，就是總統下台的時候」嗎？怎麼現在不叫蔡英文下台？

此外，過去陳其邁曾力主公投，羅智強也向陳其邁喊話，8月31日已送了「公投綁大選公投」連署書給陳其邁，要幫助實現承諾填好了沒？填好了，就趕快寄回來給我吧！高雄市長之無恥，是謂國恥，邁邁，你還知道「恥」字怎麼寫嗎？

(中時 )