108課綱這學期上路，內容大刪三國歷史。對此，國民黨考紀會主委、律師葉慶元直批「亡國必先亡史」，感嘆如今台灣的孩子們，將不再知道什麼是三國，不知道誰是趙雲、呂布了嗎？
葉慶元在臉書轉載歷史新課綱相關報導，提到過去在市府服務的時候，除了法律事務外，也負責國際事務，日本濱松市的鈴木市長對他非常友善，曾說最崇拜的歷史人物是三國的趙雲。
葉慶元感嘆，如今台灣的孩子們，將不再知道什麼是三國，也不會知道誰是趙雲、誰是呂布了嗎？台灣的孩子們，對歷史的認識，將會遜於日本嗎？
對此，網友表示「不知還有什麼？悲哀啊！」「只知台灣，不知其他…自然就只會（能）愛台灣！何需眼界跟胸懷？平淡度日才是順民」「要毀滅一個國家，先毀滅他的歷史；要建立一個國家，先建立他的歷史」「當歷史老師都是塑膠嗎？」也有人笑說「他們知道啦，手遊一天到晚在抽」「課本也沒有趙雲跟呂布呀。我們認識三國並不是從課本而是從電玩開始」。
(中時新聞網)
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