周興哲5、6日在高雄巨蛋舉辦「你，好不好 巡迴演唱會 DELUXE」，順利落幕。他在第2場尾聲獻唱〈相信愛〉，提到該MV邀來哥哥周予天一起演出，感性分享在國中時，剛創作滿沒自信，只敢給傳哥哥聽，豈料哥哥大讚：「That’s so cool！」深深鼓勵了他，憶起往事，他忍不住淚崩。

周興哲很感謝哥哥的支持，周予天當時在台下聽著，感動眼眶紅了。周興哲事後在慶功宴上，澄清在台上爆哭不是因為哥哥，「是我鋪梗太感人了，因為出道當時沒人聽我的歌，也沒人稱讚，我哥是第一個鼓勵我的人」，並自嘲：「以前他都打我，沒想到竟然還會鼓勵我。」

而周興哲宣布高雄巨蛋的演唱會是今年的最後一場，將暫時封麥，預告轉戰影壇，「1、2年內可能不會有演唱會，因為要去拍電影，很期待。」對於最後一唱，他表示熱唱最後一首〈你，好不好〉有刻意放慢步調，「越慢越好，捨不得結束。」

此外，他在高雄首場，有女粉絲主動上台向男友告白求婚，他在一旁幫忙求婚成功，氣氛甜蜜，被問及與女友趙岱新交往2年多，感情穩定，有想婚了？他笑說：「我還要拍電影啦。」現階段以工作為重。

周興哲高雄巨蛋演唱會順利落幕。（星空飛騰提供）

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