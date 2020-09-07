華人難得一見的全新類型原創音樂短片《奇幻書店》今(7)日正式上映，看似平凡的小書店竟藏有巨大的秘密，在短片動人旋律與溫馨情節之下逐漸揭曉！這部由台灣大哥大投入超過五百萬、myfone行創獎微電影組百萬得主、新生代導演小忍(李洹宇)籌備近兩年的「勇敢追夢4.0」誠意之作，即日起在myVideo與YouTube上映，myVideo也將獨家播出精彩幕後花絮。

《奇幻書店》由新生代導演小忍執導，《植劇場》總舵手王小棣和台灣大副總劉麗惠共同擔任監製，小忍一手包辦編劇、導演、詞曲創作，由演員Darren邱凱偉、歌手閻奕格擔綱演出。

原創音樂短片《奇幻書店》| 台灣大哥大勇敢追夢4.0

一直大力支持「勇敢追夢」計畫，並擔任《奇幻書店》出品人的台灣大哥大總經理林之晨指出，「從連續13年的myfone行創獎的優秀參賽者中，這是我們第四年推出『勇敢追夢』計畫的影視音扶植對象。有別於前三年的歌手培育，今年是第一次開拍短片，但最令我驚訝的是，我們團隊和小忍導演竟然這麼勇敢，首度拍電影就挑戰台灣罕見的音樂短片類型，更重要的是請到夢幻級導師王小棣來幫助小忍築夢！感謝所有參與催生《奇幻書店》的團隊與同仁，為所有觀眾的人生增添了20多分鐘的美好，台灣大哥大在此也向所有內容創作者致敬。」林之晨同時說明，片中採用了許多奇幻的元素，深具5G時代感，猶如AR/VR能跨越現實與虛擬的界限，大膽突破未知想像，希望將這部片獻給有夢敢追的觀眾，一同Open Possible能所不能。

「勇敢追夢」推手台灣大副總劉麗惠表示，正如5G是啟動智慧生活的關鍵拼圖，「夢想」是開啟任何美好未來的鎖鑰，「勇敢追夢」計畫盼以夢想為引線，引爆台灣創作能量，由台灣大搭建舞台，讓優秀的內容創作人才盡情揮灑才華。今年邁向4.0，更擴大格局，淬煉出屬於台灣的音樂短片《奇幻書店》，劉麗惠也特別感謝接下追夢導師任務的王小棣，得以共同成就這部極具質感與餘韻的作品。

《奇幻書店》粉絲團今天也同步推出募集粉絲翻唱主題曲《有一種秘密》的活動，只要《奇幻書店》影片觀看點閱數破百萬即有機會前進10/17台灣大日月潭花火音樂會入座VIP席和入住豪華飯店等大禮，分享心得還可抽momo幣活動，請上《奇幻書店》FB粉絲團了解活動辦法。

台灣大哥大「勇敢追夢」計畫始於2016年，台灣大為《myfone行動創作獎》歌曲組首獎得主張仰華拍攝MV，創下大型企業為素人歌手數位音樂發行的先例；翌年2.0勝出的黃霆睿則以rap結合古典鋼琴的電子舞曲創作「天堂不是想像」，大膽唱出對未來的想像，2018年3.0「S.T.F抒天弗」的創作「Time to Go說走就走」展現年輕世代追夢的頑強精神。。台灣大表示，除了以「勇敢追夢」計畫幫助創作人才發光發熱外，也會持續推動原創內容，今年台灣大myVideo已投資《誰是被害者》、《做工的人》、《76號恐怖書店恐懼罐頭》、《追兇500天》等叫好又叫座優質戲劇，未來將會持續挹注台灣作品，更期待將這些台灣原創內容帶入全球市場。

(科技)