花蓮的一名29歲陳姓中尉軍官，任職於空軍資航聯隊第八資航中隊，昨凌晨被人發現陳屍在吉安鄉建國路租屋處，遺體已浮腫發臭，疑似死亡時間超過1天。警方獲報前往現場，開鎖發現棉被堵住門縫，現場查無明顯毒物及遺書，死者平躺地面沒有明顯外傷；軍方對此不願多說，表示交由檢警詳查。

警方表示，6日凌晨，房東聞到房內傳出腐臭味，敲房門也毫無回應，通報後請村長會同警方開鎖進入，才發現人已死在房內，現場沒有發現遺書，死者也沒有任何外傷，暫時無法判定死因，朝疑似輕生方向著手調查。

經警方調查，死者今年2月從外地調派花蓮，並在吉安租屋，平時下班皆待在家中，鮮少與鄰居互動，對家人也很少提及軍中作業狀態；家屬聞訊趕抵花蓮善後對死者死因感到納悶，警方目前檢警將於後天解剖遺體釐清死因。

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(中時 )