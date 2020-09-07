新竹60歲陳男，大便腫痛流血長達10年，尋找草藥偏方，痔瘡不但沒有好轉，反而腫脹和表面潰爛，中醫大新竹附設醫院大腸直腸外科主任沈名吟以「減痛痔瘡微創手術」，將陳男痔瘡病兆都切除乾淨，隔天就出院。

沈名吟說，陳男以為痔瘡手術會造成肛門受損或是失禁等問題，遲遲不敢接受治療，而去尋找草藥偏方，遲未就醫，造成痔瘡約有10公分大像芒果的腫脹，肛門有如「玫瑰花盛開」，經手術後解決10年宿疾。

沈名吟指另有1名懷孕約20周的30歲婦女，患痔瘡造成貧血，檢測出血紅素太低，如不緊急開刀，可能影響胎兒，以減痛微創手術一次解決貧血和腫瘤問題，小BABY也順利健康出生。

沈名吟指出，痔瘡是良性組織，讓肛門緊密不會漏氣漏糞水，但過度擠壓會造成鬆弛甚至脫出，一旦脫出則會出現流血腫痛等症狀，甚至導致貧血，如排便時出血，肛門處有腫大異物感，觸痛或持續性疼痛等症狀，要盡速就醫，不要聽信偏方拖延。

沈名吟說，傳統痔瘡手術創傷大，須半身麻醉，術後疼痛期及住院期較長，且肛門傷口不易平滑美觀。

而減痛微創痔瘡手術，病患接受舒眠麻醉，傷口小且藏在肛門之內，再精緻縫合，出血少、恢復快、疼痛減低，讓患者可以恢復到像「嬰兒光滑的肛門」，而且擺脫痔瘡的糾纏困擾。

(中時 )