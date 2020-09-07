疑似金錢糾紛，2名廖姓男子4日凌晨步出台中市金錢豹酒店後，即遭人擄至南投1處民宅，最後1死1重傷，警方事後追查黃姓等5名嫌犯，其中黃於案發2天後自首，另1名同夥徐姓共犯，警方查，4月間涉嫌在西屯區經營詐欺機房，遭刑事局中打第二隊查獲，當時徐在藏匿處大門地板挖洞裝「門閂」，阻撓警方攻堅，行徑狡猾。

刑事局中打第二隊指出，當時以綽號「黑A」36歲徐姓男子為首的詐欺集團，承租大樓樓層做為電信詐欺機房工作據點，徐等旗下成員假冒大陸公安，誆稱有人假冒其名字申辦手機門號詐騙手法，包括，上海、北京等大陸民眾被騙，警方逮捕徐嫌與妻子，及陳姓共犯等8人。

詐團在租賃大樓的大門地板挖洞裝「門閂」，阻撓警方攻堅，行徑狡猾。（刑事局中打第二隊提供／張妍溱台中傳真）

資深刑警指出，徐嫌落網遭檢方聲押獲准，全案起訴後，約2個多月前交保獲釋，最近發生南投民宅虐死重大刑案，徐嫌竟被列案其中，讓人不免懷疑喬50萬債務「絕不單純」，但是否如外界傳聞「詐團黑吃黑？」，或分贓不均引發糾紛？等說法，仍須檢警調查釐清事情真相。

(中時 )