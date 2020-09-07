恆述法師上午開直播，以「鐵公雞」形容張菲和費玉清。（圖／本報系資料照片）

【現場直播】直播痛罵張菲費玉清「小氣巴拉」、加碼爆料兩人投資慘賠好幾億，恆述法師親自現身召開記者會說明債務問題｜2020.9.7

恆述法師（藝名費貞綾）今上午在臉書開直播，說明她欠3千多萬巨額高利貸始末，同時，恆述法師也談到她與弟弟張菲、費玉清的手足情，她稱弟弟是「小氣巴拉的人」，而恆述法師下午則再度現身召開記者會，親上火線回應債務和手足問題。（內文持續更新）

恆述法師表示，她一生起起伏伏，連她自己都嘆為觀止「能撐到現在，實在太不容易」，談到張菲、費玉清對外表示拒絕金援，恆述再度強調，是她拒絕弟弟幫助「是我拒絕他們兩個幫忙，認為好漢做事好漢當，自己闖的簍子，怎麼可以讓兄弟來扛」，恆述法師進一步提到：「重點是他們愛的條件我沒辦法接受」，透露費玉清要她放下、佛堂弟子解散。

恆述法師有神豪幫助懷債，雖然她沒見過對方，不過恆述還開嗆：「不缺費玉清、張菲幫我」，恆述表示她會全方位復出，公益、電視、綜藝、廣告都不排斥，表示她要東山再起。

恆述法師也提到，她頭已剃了，雖然傳統宗教借不接受她「沒關係，我可以靠我自己的力量，以人性化的修行方式，把佛法帶給眾生」，恆述法師並表示，她不會輕易地說退休、養老。

(中時新聞網)