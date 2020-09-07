台中市7日凌晨1時許，西屯區逢甲大學後門附近的西安街277巷附近傳出槍響，附近居民被槍響驚醒打電話報警；警方循線查獲1人，並起獲改造手槍、子彈等贓證物，全案由第六警分局依違反槍砲彈藥等罪嫌偵辦，並循線追查槍枝來源中。

警方指出，7日凌晨1時許，逢甲大學後門附近的西安街277巷附近，突然傳出一聲槍響，震驚附近的住戶，經查疑是1名毒犯不滿交易的貨有問題，約在西屯區西安街附近談判；雙方因談判破裂毒犯持槍砸車，過程中造成槍枝走火，警方獲報後，逮捕涉案男子。

民眾表示，台中市西屯區台灣大道與何厝街口，於今年6月24日凌晨4時許才傳出槍聲，歹徒出金錢豹酒店後，就對空連開21槍，引發市民關注；轄區六警分局在6月底陸續帶回涉案6人到案；未料今天凌晨逢甲大學外又傳出槍響。

警方強調，警方循線查獲1人，並起獲改造手槍、子彈贓證物，全案正由第六警分局依槍砲罪嫌偵辦中。

(中時 )