蔡政府宣布明年元旦將開放含有萊克多巴胺的美豬進口，台北市長柯文哲昨受訪表示，台灣豬肉比美豬貴，最後就是窮人會買美豬，柯文哲失言爭議再添一樁。民進黨立委許智傑今表示，柯市長不要把科學問題，變成貧富階級議題。民眾黨立委賴香伶則緩頰說，柯文哲是針對市場現況分析消費者心理，並非要掀起階級爭論。

針對蔡政府將開放美豬進口，各部會強調將會做到安全把關，強制要求產地標示，由消費者選擇是否購買。柯文哲昨受訪被問到認為誰會買美豬，柯文哲說，初估美豬每公斤比台灣豬便宜15元，最後一定是窮人會買含有萊克多巴胺的美豬。

對於柯文哲計算方式，許智傑跳出來打臉，依照目前含運費換算價格 美國瘦肉精豬肉每斤78元、加拿大無瘦肉精豬肉每斤62元，柯市長的說法 顯然功課做得不夠。

柯文哲窮人買美豬論述引發爭議，賴香伶認為，柯文哲應該是要強調，美豬不論是否含有萊劑，價格都比台灣豬低，如果進口量大，到時候購買的族群可能是低收入，柯文哲是用成本分析市場消費者心理。

賴香伶說，階級這件事不是只有消費採購，房價、教育等層面也有，所以柯文哲推動公宅，希望去平衡房價。賴香伶強調，窮人購買美豬是預見市場必然選擇機制，能不買跟買不買的起是兩種選擇。

(中時 )