受制美國高科技股連續拉回，拖累台股電子族群漲勢，在雙王之權王台積電與王大立光雙雙震盪走低，且高價電子股也多跌得鼻青臉腫下，使盤勢開高震盪殺低；不過，傳產股包括塑化、電器、水泥、鋼鐵、航運及營建等族群崛起，維繫多方軍心，使終場指數得力守12600點。

只是早盤一度收復月線、10日線與5日均線，俱得而復失。重量級集團股短線表現弱勢除雙王外，還有廣達、仁寶、友達、群創、國泰金、台玻、和碩、聯發科及台達電等。

但力挺多方的權值股，包括第一金、兆豐金、台塑四寶、統一、鴻海、中鋼、聯電、日月光投控、中信金、南亞科、長榮航、華航、台泥、亞泥及遠東新等，係指數並未深跌主因。

集中交易市場加權股價指數終場收跌36.55點，報12601.4點，單日跌幅0.29%，成交2226.48億元。

櫃買市場方面，受制法人、主力群等市場大戶打帶跑，壓低出貨，在雙主流生技、電子兩類股指都大跌，而電機、化學與航運等族群也表現不佳，使紡纖、鋼鐵、營建與觀光等類力挺多方無功而返，盤勢同樣開高震盪殺低，指數終場大跌1.42%，報164.17點，成交618.23億元。

業內人士指出，台股短線雖震盪走低，但新台幣兌美元匯價仍開低走高，迄午盤在台北外匯交易市場暫報大幅升值2.11角，為29.326元，顯示短期國際熱錢並無大幅自台撤退跡象。

反是美元持續看貶，且全球主要工業國包括美國、日本與歐盟等地區的短期利率，仍多處歷史低水位，使台股波段資金行情仍得支盤勢在高檔趨堅震盪。

不過，包括美在內的全球股市，對年底美國總統大選變數，與中美關係未來發展及南海、中東等等地緣政治緊張的不確定因素的潛在利空，仍高度提防，使短期投資人追價力道意願不足。

因此，台股在市場資金仍持穩輪動下，目前熱錢（或說散戶大軍）的資金似逐漸移往波段漲幅相對較低的傳產股或低價轉機股運作，唯台股閒置資金（或說帽客）的流動一向快速且短暫，而高股息殖利率概念，預期仍將是法人未來是否持續作價、作帳主軸，顯示電子股整理後的續航動力，值持續追蹤。

(工商 )