繼基富通好享退公布不錯投資績效後，中租WISEGO智能理財推出滿周年後，中租投顧表示，統計至2020年8月底整體平均績效表現約10～15％，正報酬比率約90％～95％。

中租投顧副總經理蘇皓毅表示，因應科技趨勢的發展，投資人除了自行下單外，智能理財服務也可以提供自動化與目標導向的投資服務，能快速了解適合自身的資產配置與定期建議投資組合調整，也非常適合沒有時間研究市場的投資人。

中租投顧全民基金平台與德國德意志資產管理（DWS）合作智能理財服務 -「中租WISEGO」自2019年4月上線已逾一年，統計至2020年八月底整體平均績效表現約10～15％，正報酬比率約90％～95％。

「中租WISEGO」投資門檻是新台幣3萬元起，中租投顧表示，投資金額超過3萬元即可有德意志資產管理的頂尖技術，3萬元可自動投資一籃子基金，可依據投資人的投資目標給予最符合投資人理財需求之投資建議，讓投資人從19個投資組合模型中挑選最合適的一組。

蘇皓毅表示，自動化管理服務即包含了每日追蹤與至少每季自動通知的「再平衡建議」，可將投資組合配置至最適當狀態。「中租WISEGO」可因應市場趨勢變化建議資產配置調整，在每季自動通知後經投資人一鍵同意即可自動套用，大幅減少人工操作，達到完善投資管理及自動化投資管理。

中租投顧說，以最低投資門檻金額新台幣3萬元試算，「中租WISEGO」依照投資組合的資產市值收取管理費，每年1.2％，等於平均每日不到1元即可享有專業智能理財服務，也不另外收取交易手續費。

(工商 )