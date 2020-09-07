瞄準國旅商機，全家便利商店7日宣布，9月9日起將在店舖首創推出經典夜市小吃「大腸包小腸」，限量1.5萬支，首波於台鐵、觀光區域等近100間店舖販售，讓外出旅客有更多餐食選擇。

全家表示，民眾開車出遊時，最講求可以方便食用的料理，大腸包小腸是台灣夜市知名美食之一，全家運用其經典元素，將香腸絞肉加入米腸內，一口咬下有雙重滋味。

全家指出，由於「大腸包小腸」攜帶方便，9月9日起於台鐵、觀光地區等近百間店舖限定販售，限量1.5萬支，售完為止。9月9日至9月22日買大腸包小腸，就送經典原味熱狗5元折價券一張。

此外，全家也推出適合出遊的飲品、零食等小點心，其中，包括全家自有品牌Let’s Cafe罐裝單品瓜地馬拉黑咖啡，以及FMC小分子蜜桃氣泡水新口味；零食系列則獨家引進韓國樂天人氣餅乾，還有排隊名店星野銅鑼燒人氣新品「布丁銅鑼燒」，滿足韓粉、哈日族的無法出國的癮。

(工商 )