瑞信亞洲科技論壇啟動，本次因應疫情關係，論壇與記者會皆採線上模式，瑞信亞太科技研究部門主管Manish Nigam看好，5G與雲端商機未來十年將扮演科技產業發展核心，加上經濟全面復甦共三大主題，將引領科技產業衝破疫情、逆勢成長，科技股行情可望延續，2021年更將迎來強勁反彈。

Manish Nigam指出，疫情影響人們日常生活，也大幅衝擊了企業營運模式，疫情之下，企業被迫採取大規模遠端辦公，帶動相關基礎設施、在家工作設備的需求。同時，隨教育、娛樂逐漸走向居家消費模式，相關設備投資亦同步增加。

年初以來，亞洲（除日本）科技產業表現出色，其投資回報率領先大盤9個百分點，主要受惠於半導體領域成長，儘管短期存在一定壓力，但瑞信對亞洲科技產業前景仍保持樂觀預期。

此外，瑞信亦認為，5G與雲端運算技術將在未來十年帶領供應鏈成長，疫情加速雲端部署的應用進程，雲端運算並非疫情催生之短期結果，而是能夠持續數年的長期趨勢。

(工商 )