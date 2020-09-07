新冠肺炎疫情席捲全球，造成觀光旅遊業近乎停擺，南歐旅遊大國義大利亦受到大規模衝擊，該國的旅遊聯合會（Assoturismo Confesercenti）指出，2020年的暑假對於旅遊業而言是一個「難忘的暑假」。

佛羅倫斯旅遊研究中心（CST Firenze）為旅遊聯合會做的研究報告顯示，雖然義大利國旅人數微幅增加了1.1%，但外國旅客大減65.9%，反映新冠肺炎疫情對國際旅遊衝擊力道大。

義大利旅遊聯合會強調，「八月時旅遊市場的微幅回升並不足以拯救2020年的夏季，今年夏天對於整個旅遊產業而言都將是難以忘懷的一季」。該單位再指出，「2020年六至八月義大利住宿業回報的訂房數較去年同期下滑30.4%；以營業額的角度來看，企業承受了37.5%的損失。」

旅遊聯合會首席Vittorio Messina指出，觀光產業期望暑假能延長至九月，也期待到訪義大利的外國旅客人數能逐步回歸先前水準，但目前染疫人數增加導致部分旅客取消住宿預約，Messina也呼籲，面對充滿不確定性的新一季，義大利政府應該拓展對觀光產業的支持。

(工商 )