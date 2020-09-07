前副總統呂秀蓮今天以蔡英文當年批評馬政府開放美豬牛的談話，公開打臉蔡英文「事先有告訴社會大眾？」對台美近來密切往來，她說，這一切都在配合華府的節拍。她鄭重呼籲國人要防範「一黨獨大」「一人專政」，朝野也應全力拒絕進口牛豬內臟。

2009年馬英九跟美國簽訂「美牛進口議定書」，開放美國30個月以下小牛及去除風險物質的牛肉及產品進口，當時的民進黨主席蔡英文發動「反毒牛」示威遊行。

呂秀蓮今天在臉書貼出蔡英文當年批評馬政府擬開放美豬牛進口的談話，蔡說，「我們的這個政府，在處理牛肉問題的時候，從來沒有跟我們商量過，沒跟國會商量，也沒跟在野黨商量，更沒有告訴我們的社會大眾，他在談什麼？他要做什麼？這種政府，是不透明的，是欺負民眾的，對不對？」

呂秀蓮反諷，11年後，蔡英文以總統身份，「突然」於8月28日宣布明年元月1日起，開放美豬美牛來台。她事先有跟國會商量、跟在野黨商量嗎？有告訴社會大眾她在談什麼、要做什麼嗎？那麼，「這種政府是不透明的，是欺負民眾的」，對不對？但蔡卻說她是「替國家做關鍵的決定，解決懸宕已久的問題。」

她說，「萊克多巴胺」就是瘦肉精的學名，有毒性，但不高，在豬牛體內的代謝也很快，殘留量很低，人體4小時就會排除。科學檢驗指出，除非一次吃下7萬5千ppb的萊克多巴胺，才有中毒的可能。以體重50公斤的成年人計算，1天吃進5公斤以上的肉才會感到身體不適，但豬牛的內臟組織較易存留萊克多巴胺。既然如此，為何17年來，藍綠「輪流」抗爭，纏鬥不休？原因不在科學論證，根本就是政治問題，內在因素為政黨惡鬥，外在因素則是美國壓力。

呂秀蓮表示，眾所周知，蔡英文「突然」宣布此一朝野「輪流」反對的政策，絕非「偶然」。不久前，美國突破斷交的禁忌，派出衛生部長來訪，接著川普成為共和黨總統候選人，兩天後蔡英文就宣布開放美豬牛，接著國務院宣布將指派國務次卿克拉奇來台洽商台美經貿合作事宜，「明眼人當然知道這一切都在配合華府的節拍」。

她說，總統突然自行宣布，而且是立院休會期間，卻在宣布前只邀請執政黨立委餐敘告知，完全漠視在野立委，莫怪全國錯愕，而在野黨黨群起反彈。

呂秀蓮也鄭重呼籲國民黨，尤其民進黨應為過去與現在決策的「昨是今非」向國人道歉；請國人共同防範「一黨獨大」、「一人專政」的復辟、拒絕政府黑箱作業。

她說，既然瘦肉精存留內臟不易排除，而國人又嗜食內臟料理，朝野應全力拒絕進口牛豬的內臟部位，不應答應全豬進口。也要做好標示，提供消費者充分資訊，以維護國人健康，並照顧國內豬農生意及生計。

(中時 )