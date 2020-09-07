由中國貿促會台港澳企業服務中心、上海國際商會、上海進出口商會共同主辦的「兩岸企業家交流會」4日在上海成功舉辦。中國貿促會台港澳企業服務中心俞鴻波副主任、上海國際商會曹金喜副會長、上海市台協李崇章常務副會長出席會議並致辭。兩岸企業家峰會中小企業和青年創業推進小組辦公室李偉主任出席會議。安徽省蚌埠市龍子湖區人民政府、中國中小企業協會、旺旺集團等機構給予活動大力支持。

本次交流會以「新時代 新機遇 新思路」為主題，邀請到香港知識產權交易所董事局主席吳高林、申萬宏源證券有限公司創新發展部總經理翟准、北京《瑞麗》數字科技有限公司副總經理章炘寧、元初集團董事長黃影明、中國貿促會台港澳企業服務中心財務顧問戴晶等嘉賓圍繞「知識產權融資解決方案」、「標準化票據服務方案」、「互聯網新經濟平台應用實例」、「數字化改變供應鏈命運」、「共享經濟財稅解決方案」等熱點話題進行經驗分享，並與兩岸參會代表進行現場互動交流。兩岸金融界、企業界代表共逾80人參加了此次會議。

本次活動致力於為兩岸企業提供專業化、定制化服務，積極為台企在大陸投資經營提供便利，加強互動、增進共識、實現共融。下一步，中心將繼續通過搭建互動交流平台，整合資源，為企業提供更多務實有效的解決方案。

(中時 )