由日本政府擔任擔保人，日本開發銀行(DBJ)已向日產汽車提供危機貸款。在今年五月，由日本政府支持的貸款人日本開發銀行已經提供日產汽車1800億日圓(約17億美元)貸款，其中1300億日圓由日本政府進行擔保。
在該項安排中，如果貸款出現問題，日本政府預計將負擔80%的擔保份額，即1300億日圓的八成。據日經報導，市場分析認為，此舉將使日本納稅義務人承擔該有問題汽車公司未來可能的虧損。
此項貸款也是日本政府最大一筆對商業企業進行的擔保貸款。日本開發銀行為政府支持的金融機構，其工作為面臨自然災害或重大金融危機的商業企業提供援助，例如日產即為受到新冠肺炎產生重大金融危機。
新冠疫情導致日產資金吃緊，日產在各地有許多供應商，若營運發生問題，將嚴重影響就業情形。
根據日本三月通過的新冠肺炎危機支援計畫，日本開發銀行截至七月底已經對數家公司提供185筆貸款，總金額為1.88兆日圓。日產為唯一需要此種政府附帶擔保的借款人。
日產自今年四月以來已陸續從公私金融機構獲得8326億日圓的貸款。日產代表人指出，沒有注意到政府擔任擔保人這一部分。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。