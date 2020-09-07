由日本政府擔任擔保人，日本開發銀行(DBJ)已向日產汽車提供危機貸款。在今年五月，由日本政府支持的貸款人日本開發銀行已經提供日產汽車1800億日圓(約17億美元)貸款，其中1300億日圓由日本政府進行擔保。

在該項安排中，如果貸款出現問題，日本政府預計將負擔80%的擔保份額，即1300億日圓的八成。據日經報導，市場分析認為，此舉將使日本納稅義務人承擔該有問題汽車公司未來可能的虧損。

此項貸款也是日本政府最大一筆對商業企業進行的擔保貸款。日本開發銀行為政府支持的金融機構，其工作為面臨自然災害或重大金融危機的商業企業提供援助，例如日產即為受到新冠肺炎產生重大金融危機。

新冠疫情導致日產資金吃緊，日產在各地有許多供應商，若營運發生問題，將嚴重影響就業情形。

根據日本三月通過的新冠肺炎危機支援計畫，日本開發銀行截至七月底已經對數家公司提供185筆貸款，總金額為1.88兆日圓。日產為唯一需要此種政府附帶擔保的借款人。

日產自今年四月以來已陸續從公私金融機構獲得8326億日圓的貸款。日產代表人指出，沒有注意到政府擔任擔保人這一部分。

(時報資訊)