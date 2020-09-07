直播主連千毅去年引爆直播主之亂，一審依槍砲、組織犯罪等罪重判8年，今年7月底以450萬交保，當時他對媒體喊話「半個月後復出」，律師卻澄清是口誤。這段期間他接連透過臉書直播平台「蘭庭國際」，更新自己近況，而今（7）日他也在個人臉書透露，將在9日晚間9點9分，以直播的方式與大家見面。

現主時連千毅今日於臉書發表最新文章，他在貼文中先是向粉絲問好「各位好朋友，財源廣進」，隨後便透露「9月9日，晚上9點9分，連千毅個人臉書首播見」，隨後文末更幽默的表示「刷一整排愛心」，並依照慣例附上一張濾鏡開到滿的自拍照。

只見粉絲見到他要再度現開直播，都非常給力的留言「刷一整排愛心、刷一整俳漢堡」、「愛心刷起來」、「辣個藍人回來了」、「期待回歸直播」。不過也有網友調侃他，「我不喜歡美肌效果的照片」。

連千毅曝最快的直播時間，並幽默要網友刷一排愛心。（圖／翻攝自連千毅臉書）

連千毅6日也曾發布預先錄製好的「回歸影片」，只見他坐在沙發中侃侃而談，自己消失的這一年中，沒有忘記精進自己，並說明自己這年以來體會了不少，像是「第一個韜光養晦、第二陶冶心」，並認為這些都能磨練自己的心境，讓自己心境更廣、想法昇華。而監獄生活他則以「妙不可言」來形容，即便他的氣勢已不復見，但仍可看出他相當有野心的說「我會愈爬愈高」。

(中時新聞網)