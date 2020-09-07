台南市警方9月展開路口安全大執法專案，警局雖未定評比，有市區警分局卻因發生件數過多，開單件數落後，要求派出所「加強執法」，引起基層員警不滿，認為高層陷入「開單比賽」迷思，該分局交通組解釋，宣示性要求加強無可厚非，強調只有獎勵，並無處分。

台南市9月執行路口安全大執法，專案並未列入評比，6日展開第1波檢討統計，台南市區一家警分局因為發生件數名列前茅，開單件數又落後其他警分局，交通組要求各派出所「加強執法，維護行人安全」。

「到底是為了交通安全而執法？還是為了件數評比而執法？」。上級指令輾轉傳到基層警員耳中，引起基層不滿情緒，認為高層陷入「開單比賽」迷思，這不是為了交通安全，根本為了績效而開單。

有警員認為，台南市長黃偉哲雖重視交通安全，卻不喜歡用開單遏止違規，過去總以勸導為主、開單為輔，不料只要帳面數字一落後，仍有警局長官陷入數據迷思。

這家警分局交通組解釋，件數落後宣示性的要求無可厚非，但這項專案沒有處分，執法是為了民眾安全，如基層有誤會，會在內部統一說明。

(中時 )