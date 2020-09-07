新埔褒忠義民廟7日祭典，廟前廣場萬頭鑽動觀看獻祭神豬。（羅浚濱攝）

總統蔡英文（右四）參加新埔義民廟祭典，獻花給義民爺。（羅浚濱攝）

總統蔡英文等人參加義民祭典離開後，前新北市長朱立倫（右三）接著來祭拜，指不是刻意避開蔡、蘇。（羅浚濱攝）

新埔褒忠義民廟7日祭典很熱鬧，廟前廣場萬頭鑽動觀看獻祭神豬，總統蔡英文進廟參加祭典時指出，義民精神就是台灣精神，行政院長蘇貞則頒「義氣凌雲」匾額給廟方，前新北市長朱立倫接著前來祭拜，指不是刻意避開蔡、蘇。

蔡英文說，假如沒有當年義民爺捨身保鄉，就沒有今天後代的安樂、幸福，義民精神就是台灣精神，義民信仰文化就是台灣重要的文化，要一代一代把這樣的精神和文化傳承下去。

蔡英文並說，在客家鄉親和央、地方的努力下，義民節已發展成最重要的活動，獲客委會選為「客庄十二大節慶」之一，更是文化部認證「國家重要民俗」資產。

蔡英文指她一次次到桃竹苗地區，看到浪漫台三線的生機和商機，看到青年返鄉參與客庄創生，以及沈浸式客語教學紮根。

蔡英文並以客語強調，要大家世世代代做義民爺爺的好子弟，世世代代做忠義的客家人，一起為客家文化努力，一起豐富台灣的多元文化。

蔡英近中午到湖口顯聖宮參拜，並與地方人士簡短談話，蔡英文今上午11點45分抵達顯聖宮，接著與廟方人員和民進黨地方黨工職人員在會客室閉門談話約10分鐘。

據轉述，新竹縣為民進黨的艱困選區，蔡英文認為竹縣選票有進步，勉勵基層繼續努力，同時關心新竹縣民十分關心的交通議題，包括五楊高架延伸案等建設，並提醒大家重視防疫，因此除拍團體照，她都全程戴口罩。

(中時 )