穿著清涼帥哥辣妹學長姐，以海邊溺水急救的行動劇演出，指導學生如何在緊急關頭救人一命。(曹婷婷攝)

中華醫事科技大學新生入學「見面禮」CPR和AED急救操作訓練。(曹婷婷攝)

中華醫事科技大學新生訓練見面禮，很特別！中華醫事科技大學今天舉行109學年度新生訓練，其中，新生入學「見面禮」CPR和AED急救操作訓練，特別安排穿著清涼帥哥辣妹學長姐，以海邊溺水急救的行動劇演出，指導學生如何在緊急關頭救人一命，成為大學新鮮人的第一天，就留下難忘印象。

中華醫大109學年度入學新生總計有2千500多人，新生訓練以日間部各學制近2000近新生為主，分成5個梯次參與入學訓練，包括職涯興趣施測、防火及防震災演練等等，特別的是，最獨特的就是，每位新生都必須接受入學見面禮CPR（心肺復甦術）和AED（自動體外心臟去顫器）急救操作訓練，彰顯醫事大學的特色。

有別於歷年新生一樣都是做CPR急救訓練，今年，衛保組特別安排模擬海邊戲水發生溺水意外的行動劇演出，進行教學指導，由穿著清涼裝扮的學長和學姐扮演到海邊戲水的遊客，不幸發生溺水意外，經緊急施行CPR急救後，順利挽回一命，逼真演出讓學生在情境中加深學習的印象。

董事長鄭啟瑞、校長曾信超也下場帶領多位一級主管與新生進行CPR和AED實際操作，檢視學習成果。新生們全神貫注與師長一起演練急救技巧，成為大學新鮮人的第一天，留下難忘印象。

曾信超也利用「校長VS新生」時間向全體新生做校務簡報。曾信超表示，根據調查，未來的就業與職涯發展，以和人類生命健康有關的行業最有願景、收入也最穩定，中華醫大很多科系培育的人才都和生命健康領域有關，畢業生就業率近93％，是全國技職大學院校第5名，選對學校就是就業保障，他也鼓舞每位華醫新鮮人善用學校資源，勤快學習知識與技能。

此外，中華醫大7、8日為期2天新生訓練，校方也召集身強力壯的學長組成手推車住宿親善服務隊，為遠地來的新生推送行李入住學校宿舍，貼心的服務讓家長和新生窩心不已。

(中時 )