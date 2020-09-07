加利口罩遭爆進口大陸口罩，改標後混充國家隊實名制口罩流入市面，引起民眾譁然，紛紛到藥局更換，近日有網友表示，拿三盒加利口罩準備去退貨，不料藥局卻不給退，原因曝光後讓眾人傻眼。

這名女網友在臉書《口罩現貨資訊專區》發文指出，手上有三盒加利口罩，打電話到原購買的藥局詢問，結果藥局人員卻說，從她買的口罩製造日期來看，不是在8月製造，因此百分之99.9安全，不符合退貨條件。

貼文曝光後，網友紛紛回應「傻眼，怎麼可能不退啊」、「八月以前買的不能退真的超扯」、「有這案例後，誰知道以前怎麼生產的」、「就算是合格的加利也不敢戴了」；不過也有網友留言「我這邊的藥局很阿莎力給退耶」。

根據衛福部公告，民眾透過實名制購買到加利科技生產的口罩，即日起至9月11日可直接拿口罩到至健保特約藥局及各縣市衛生所辦理換貨；另外，也可直接至加利科技公司八里工廠換貨，或攜帶發票辦理退款，退貨窗口電話(02)2619-1377。

加利科技日前也發表聲明，從9月9日起至10月8日止（10月1日至10月4日除外），接受民眾退貨，受理時間為周一至周五上午8時30分至12時，下午1時至5時，以及星期六上午8時30分至12時。

(中時新聞網)