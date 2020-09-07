陽大醫院急診室醫生陳昱愷說明3名傷患的救治情形。（胡健森攝）

10名釣客宜蘭大溪落海，５人無生命跡象，相關人員到場搶救。（宜蘭縣消防局提供）

海神颱風雖未襲台，但外圍環流卻讓宜蘭沿海掀起巨大風浪，7日上午一陣俗稱「瘋狗浪」的大浪襲來，將岸上整排釣客捲落入海，造成至少2死7傷的悲劇。

到底有多少落海傷者（含送醫後不治的死者），宜蘭縣消防局掌握人數為8人、海巡署則是9人，原因在有1名釣客獲救後，因只受到輕傷，拒絕搭救護車就醫而自行返家，因此消防局並沒有這名釣客的資料。

在送醫傷者部分，1名年約40歲身體壯碩的男子，被救起時呈現OHCA狀態，緊急送往杏和醫院救治後恢復呼吸心跳，隨即轉往設備較好的聖母醫院，院方幫男子施打升壓劑，並藉呼吸器維持男子心跳，但昏迷指數為3。

院方表示，傷者還有機會搶救回來，但由於男子身上沒有相關證件，至下午2點仍無法確認其身分；但據了解，醫護人員有在病患手機找到一支手機，目前已將SIM卡交由中華電信，查到男子家中電話，但都無人接聽，詳細身分仍待調查釐清。

在陽大醫院方面則收治3名傷者，其中61歲的游姓及68歲的林姓釣客，被救難人員救起時也呈現OHCA狀態，送到醫院急救後仍宣告不治。

另一名是現年60歲、幸運自行游上岸，有輕度嗆傷及身體擦傷的林姓男子，經救治之後並無生命危險，但仍要做後續的檢查及觀察。

林姓釣客透過女兒轉述說，當時接連來了3波大浪，前兩波力道較小，坐在岸上釣魚的眾人只被打濕身體，也沒當一回事或提高警覺，沒想到第3波大浪更加凶猛，瞬間就將眾人捲落海中。

水性不錯的林某掉下海時沒有特別驚慌，並且告訴自己，一定要想辦法游上岸獲救，最後也成功地自行游上岸，因身上攜帶的手機已掉落海中，他只得向他人借手機打電話給家人報平安，同時說明自己在釣魚時落海，必須到醫院治療。

據釣客表示，颱風過後正是魚群大咬時機，因此才會有大批釣客前往。不過海神颱風雖然遠離台灣撲向韓國，但北台灣仍有長浪，中央氣象局持續發布長浪即時訊息，今天的長浪訊息是台灣北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生，宜蘭為黃色警戒燈號。

(中時新聞網)