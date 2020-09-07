戲劇圈不老男神張衛健，當年因主演《少年方世玉》、《小寶與康熙》、《齊天大聖孫悟空》等夯劇，在台灣成了街頭巷尾都認識的超級紅星，而即使與眾多美麗女星合作，但他卻不傳緋聞，都是因為深愛小9歲的老婆張茜，兩人相守超過20年，可惜一直沒升格當爸媽，明明很喜歡小孩，但張衛健卻寧可放棄求子，也是為了深愛的老婆。

張衛健與張茜結婚11年、相守21年，多年來一直相當恩愛，如今張衛健已經55歲、也成了演藝圈舉足輕重的人物，唯一的缺憾應該就是沒有小孩，他曾經在訪談中談過這件事，表示張茜10多年前流產，他一直在想著如何讓她好好恢復健康的身心，因此全心投入在照顧張茜，忘了自己，直到2018年去上了「失胎父母心靈治療講座」，才發現不只張茜，他自己也沒走出孩子流掉的傷痛。

張衛健夫妻之後直接放棄了生孩子這件事，一來是擔心張茜身體上有負擔，二來張衛健覺得如果在一舉就中跟一生無子中選擇，他選後者，因為覺得實在無法承受再一次的失去。

而想法轉換後，夫妻倆也很滿足於兩人生活，一項低調的張衛健，近來難得在社群貼出一張跟老婆的同框照，照片顯示兩人應該是開心出遊，趁著好風景拍下恩愛的照片，而他隨著照片，還分享了一篇感性文章，寫著：「每個人的生命，都好似一副拼圖！真正相愛的關係，會讓我們的生命拼圖，由破碎達到完整，由模糊達到清晰」，曝露了夫妻倆目前的關係，仍深愛一如往昔。

(中時新聞網)