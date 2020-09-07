和春技術學院學生利用大寮紅豆製作紅豆餅。（林宏聰攝）

蔡英文總統去年到高雄為立委林岱樺助選，當場承諾將大寮紅豆納入國宴食材，回去後馬上實現諾言，今年520就職也拿大寮紅豆當伴手禮；大寮區農會趁勝追擊，規畫紅蜜紅豆推廣活動，希望在總統加持下，銷量翻倍成長。

民進黨立委林岱樺去年爭取連任，趁總統來助選時趕忙推薦在地農產品，小英總統當場承諾，將大寮紅豆納入國宴菜色，沒多久，去年12月底諾魯共和國總統來訪，總統府國宴果然安排大寮紅豆做的甜點，今年520就職，蔡英文總統伴手禮中，也有大寮紅豆。

不僅如此，大寮區農會總幹事洪採梅喜孜孜地說，「花媽」陳菊和高雄市長陳其邁都曾透露，蔡英文總統每次召集行政院長、副院長、總統府祕書長開會，中午用餐後都會指定吃大寮生產的蜜紅豆、紅豆冰淇淋當甜點，可見真的情有獨鍾。

大寮區農會腦筋動得快，趁著紅豆入國宴的機會，規畫首次「大寮紅蜜紅豆推廣活動」，7日舉行預告記者會，到場共襄盛舉的林岱樺說，大寮紅豆種植面積、產量並非最大，卻是唯一通過產銷履歷驗證，且自行送驗證實富含多醣體，食安與營養素有雙重保障。

「大寮紅蜜紅豆推廣活動」將於12日、13日在捷運大寮站登場，知名女主持人侯怡君將擔任活動代言人，當場義賣紅豆產品，收入捐給在地學校營養午餐及社福團體，農民希望讓紅蜜紅豆不僅是國宴菜色、總統就職伴手禮，也是充滿愛心的象徵。

(中時 )