大陸《基本醫療保險用藥管理暫行辦法》從9月1日開始施行，保健品已從醫保藥品目錄中被剔除，另包括滋補作用藥品、預防性疫苗、避孕藥等8類藥品不納入醫保。而據大陸企查查數據顯示，目前大陸保健食品相關企業共計294萬家，2019年新註冊企業達66.1萬家，今年上半年新增39.7萬家、年增率35.9％。

從地區分佈來看，山東和廣東分別以30.1萬家和29.8萬家相關企業位居全國前兩名，再下來是河南與湖南分別為17.8萬家和15.7萬家。此外，註冊資本低於100萬的企業占比達82％。

據《新京報》報導，疫情衝擊對保健品行業是「有人歡喜有人憂」。企查查整理了部分上市保健品企業，以湯臣倍健為首的大型企業紛紛佈局互聯網，利用線上模式進行直播購物和單品促銷等形式，降低疫情對公司的影響。

此外，回顧近10年來，大陸保健品相關企業年註冊量呈遞增趨勢，2010至2014年相關企業註冊量年均達9.2萬餘家。但從2015年由於新《食品安全法》中明確保健品的法律地位，因此相關企業註冊量增幅明顯提高。2015年註冊量達26.2萬家、年增率達93％；2019年註冊量達66.1萬家是10年前的9.3倍。

(旺報 )