總統蔡英文宣布要開放美牛、美豬進口，引來一連串爭議。台北市長柯文哲昨表示，台灣豬肉貴美豬15元，最後是窮人會買含有瘦肉精的美豬。對此，民進黨立委王定宇反擊，他說加拿大豬肉價格比美豬便宜約15到20元，若價格便宜就有所謂的「窮人在吃」，那也是早已進口多年的加拿大豬。資深媒體人趙少康則直言，王定宇講錯了，他更直呼開放美豬進口後，絕對大舉侵入，價格絕對比加拿大便宜，「不相信我跟你打賭！」

針對柯文哲稱「美豬最後還是窮人在吃」，王定宇昨在臉書直言，這個又談到階級標籤化了，「但是這句話又是膝蓋式反應...說錯了！」王定宇說基本上，價格就講錯了，但是先不細究這點，柯邏輯是價格差距就會形成「低價肉是窮人吃」的概念。王定宇說柯忘了一個重要的數字，加拿大豬肉佔台灣市場9%，價格比美豬便宜約15到20元，如果價格便宜就會有所謂的「窮人在吃」，那也不會是美豬，而是早已進口多年的加拿大豬！

對此，趙少康在Yahoo TV政論節目《鄉民來衝康》直言，王定宇講錯了。他說現在美豬只佔1%，但開放後，「跟你保證美豬以後起碼30%、大量傾銷」，將來美豬價格一定低。

趙少康提及，台灣雞多好吃，誰要吃美國雞，但現在台灣雞卻只佔市場四成，其他都是進口雞，而且吃便當時，大家會問店家這是不是美國雞腿嗎？「不可能」。因此，他認為，開放美豬進口後，美國豬絕對大舉侵入，價格絕對比加拿大便宜，「不相信我跟你打賭！」

(中時新聞網)