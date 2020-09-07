市議會民進黨團總召陳世凱7日要求市府嚴正道歉，並送政風單位調查，確保爾後不得再犯。（陳世宗攝）

黃馨慧抨擊，日前藍議員才痛罵市府要不到問政資料；不料當天民政局就配合綠議員違法調查，讓基層里長心生恐懼，人心惶惶。（陳世宗攝）

民進黨台中市議員王立任日前以質詢條，要求市府提供里長赴中國大陸旅遊資料，以做為市政研究參考；引起國民黨議員黃馨慧質疑，恐引發里長不安？卻引起民進黨團強烈反彈抨擊「議員質詢條為何外洩」？民進黨團總召陳世凱7日要求市府嚴正道歉，並送政風單位調查，確保爾後不得再犯。

王立任表示，每位議員對市政研究調閱相關資料是天經地義的事，他調閱里長出國資料一事，沒有預設立場、也沒有任何懷疑，只是想了解使用公費出國情形；公文書外流過去沒有發生過，不應該提供給國民黨市議員當新聞，他要求市府內部及民政局調查清楚。

黃馨慧認為，民進黨議員以書面質詢條要求市府提供里長赴中國的詳細資料，包括日期、地點、團員名單、接待窗口及簽署協定等，做市政研究。但根據「地方制度法」，里長為無給職，只領取事務補助費用赴中國皆屬個人旅遊，調查里長私人行程已屬違法。

黃馨慧說，日前藍議員才痛罵市府要不到問政資料；不料當天民政局就配合綠議員違法調查，讓基層里長心生恐懼、人心惶惶。對於市府官員行政舉措，是否逾越行使公權力範疇，要求市府政風及法治單位應詳加調查，並給予合理懲戒，避免類似情事再發生。

民進黨團書記長陳世凱說，質詢公文是每位議員的權利，如果調借過程成為議員操作的議題，對黨團及議員是一大侮辱，市府要做出嚴正的道歉；全案要送政風調查，是何環節將此公文洩露給外界；市府要嚴格要求所屬單位，未來不能再發生同等情事。7日正式發公文給市府要求道歉。

(中時 )