故宮國寶.收入變黨產?!黨代表：國民黨把寶物帶到台灣來

台灣基進黨立委陳柏惟指出，全台唯一有機會爭取這些國寶的人，就是「愛新覺羅溥聰（金溥聰）」。（圖／摘自陳柏惟臉書）

國民黨黨代表陳麗旭昨（6）日在全代會上表示，國民黨過去把故宮國寶從大陸帶到台灣，呼籲全黨一起向政府要回。對此，台灣基進黨立委陳柏惟指出，全台唯一有機會爭取這些國寶的人，就是「愛新覺羅溥聰（金溥聰）」。

陳麗旭表示，當年國民黨從大陸把故宮博物院的國寶帶來台灣，呼籲黨中央帶大家好好「演」一番，一起向政府要回寶物，以後故宮的門票收入就收歸國民黨使用。

對此，陳柏惟在臉書PO出影片指出，故宮文物是由南京臨時政府孫中山，與北洋政府袁世凱協商，當時是說清室優待條件，所有的東西都放在紫禁城內，直到馮玉祥推翻北洋政府後，這些文物才被帶出來，所以全台灣唯一一個有機會來爭取這些文物的人，就是「愛新覺羅溥聰（金溥聰）」，建議國民黨可以請他出來向政府要看看。

至於故宮350元的門票收入要還給國民黨，陳柏惟無法理解，認為國民黨長期侵占台灣土地跟人民財產，已經不只上億、上兆，如果能接受人民以1元向國民黨換4萬元，那自己也願意補助一人350元的門票還給國民黨，這樣比較公平。

回應文物門票歸國民黨，以及回應國民黨是上帝給中華民族的禮物嗎？ 關於故宮文物門票歸國民黨，以及國民黨是上帝給中華民族的禮物，以下影片簡單回應。 由 3Q 陳柏惟發佈於 2020年9月6日 星期日

(中時新聞網)