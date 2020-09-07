口罩國家隊「加利科技有限公司」爆出混充大陸製口罩，新北市衛生局兩名稽查員步入加利公司內，2名稽查人員一小時後步出公司，並表示「只是看看」。

2名稽查員從公務車下車後，其中一位女稽查員先舉起手對媒體說，不要拍我，隨後和另一位男稽查員在門口向老闆示意，隨後進入公司內。面對媒體詢問，稽查員不發一語。

2名稽查員到公司，待了一小時才離開，女稽查員揮手表示「只是來看看」隨即快步上車離去。

(中時 )