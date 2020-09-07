衛生局2稽查員到加利公司 「只是看看」 15:142020/09/07 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 女稽查員說：只是來看看（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 口罩國家隊「加利科技有限公司」爆出混充大陸製口罩，新北市衛生局兩名稽查員步入加利公司內，2名稽查人員一小時後步出公司，並表示「只是看看」。 2名稽查員從公務車下車後，其中一位女稽查員先舉起手對媒體說，不要拍我，隨後和另一位男稽查員在門口向老闆示意，隨後進入公司內。面對媒體詢問，稽查員不發一語。 2名稽查員到公司，待了一小時才離開，女稽查員揮手表示「只是來看看」隨即快步上車離去。 (中時 ) #口罩國家隊 #加利科技有限公司 #新北市衛生局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民眾前兩天要退貨撲空 加利負責人林明進：現金全被扣走 11:122020/09/07 社會 加利混充陸制口罩 新北衛生局2稽查員前往稽查 13:562020/09/07 社會 壽險董總沒早起上課 黃天牧怒：未來要多開課 11:152020/09/07 財經 指揮中心口誤 國家隊還有老鼠屎 04:102020/09/07 生活新聞 加利口罩換貨踴躍 指揮中心：已回收143萬8千多片 14:322020/09/07 生活 反開放美豬 侯友宜「刑警說」：等到發生問題再處理已無意義 12:032020/09/07 政治 報復華府 陸凍結美媒記者證 恐驅逐記者 10:312020/09/07 國際 楊梅交流道北上專用道 加強分流 04:102020/09/07 地方新聞 飽讀國學 管理專業而優雅 04:102020/09/07 企業經營 國產口罩防偽 強制蓋MIT鋼印 04:102020/09/07 生活新聞 社會熱門新聞 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 驚見老公摸女「下面」 還直播「大姨媽到訪」妻子崩潰 - 社會 瘋狗浪前2波沒人理第3波跟著來 輕傷釣客：瞬間眾人全落海 - 社會 房東聞腐臭味 開門驚見花蓮空軍中尉浮腫遺體 - 社會 嘉義今晚「送肉粽」路線曝光 在地居民：陋習還跟風 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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