瑞信證今舉行第二十一屆「瑞信亞洲科技論壇」（Credit Suisse Asian Technology Conference, ATC），對於傳言美國正考慮將中芯國際列入貿易黑名單！瑞信證指出，目前該消息只是傳言仍無法證實；即使中芯受制裁，對中國或全球的5G手機或基礎建置不會有影響，因為還有其他的供應商。

周一（7日）港股競價交易時段，中芯國際股價下跌15%，開盤後跌破20港元關卡，甚至一度跌逾兩成，中午收盤時，中芯國際跌19.7%，報18.98港元。中芯國際7月挾回科創板上市氣勢，港股股價最高位44.8港元，不到兩個月的時間，中芯港股股價已經比最高點呈現腰斬。

瑞信認為，中芯國際主要的產品是14奈米以上產品，占營收約9成；所以，即使中芯受制裁，只會對影像和電源管理等產業有影響，但也別忘了，除了中芯外，大陸仍有其他的晶圓廠，可以補起缺口，甚至是台灣的台積電(2330)和聯電(2303)也有供給中國供應鏈。

瑞信證指出，大陸5G手機出貨優於預期，預估全球5G手機出貨在大陸手機品牌加持下，今年5G手機出貨為2.5億台，而2021年上看4.9億台，2022年則可達6.72億台。

今年已經加入5G手機戰局的品牌廠Apple、Samsung、Huawei+Honor、Xiaomi、OPPO、Vivo、Lenovo、ZTE等。

(時報資訊)