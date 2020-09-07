法國資產管理公司Amundi Asset Management出具報告指出，儘管經濟受到的衝擊似乎已經度過了最壞的情況，但全球經濟要恢復到新冠肺炎疫情爆發前水準，可能還要數季之久。

Amundi在報告中指出，全球經濟表現將沿著逐漸向上傾斜的復原過程發展，以核心預測情境來看，這表示平均而言，不會在從現在起幾個月內達到疫前的水準。

「雖然已經通過底部，但經濟從底部爬升的速度不足以確保快速的復甦。」該公司因此將2020年全球國內生產毛額（GDP）預測從負成長2.9%～4.2%下修為負成長3.5%～4.7%。但該公司仍看好明年全球經濟重捨復甦，並將2021年全球GDP成長預測則從先前預估的介於4.1%～5.1%溫和上修至介於4.4%～5.7%。

Amundi分析師表示，自5月與6月初起，經濟活動在歷經解封後的強勁反彈之後，復甦步伐似乎已經放緩，並在7月底到8月時穩定下來，這在軟性數據（soft data）與剛性數據（hard data）中都可以看到。

報告中並指出，在經歷上半年創歷史記錄的經濟重創之後，第三季的復甦似乎不足以帶領大部分經濟體很快重返疫情水準。但中國將是一個例外，該管理公司認為中國可望在2020年底前，就達到2019年底的增長水平。

(時報資訊)