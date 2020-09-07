旺宏(2337)內部自行結算2020年8月合併營收31.54億元，較7月的31.39億元小幅增加0.5%，較2019年同期之37.91億元，則減少16.8%。

旺宏電子上半年不淡，7、8月單月營收維持30億元以上水準；2020年1月至8月合併營收為249.8億元，與2019年同期相較增加22.8%，仍為歷史同期新高。

展望第3季，旺宏第3季產能利用率預估維持100%，預計產品價格及毛利率仍持穩，其中，NOR Flash價格可望持平，SLC NAND Flash產品價格可能面臨壓力，但因製程技術推進至19奈米，有助降低成本。旺宏預期本季起，19奈米占比將比上半年的占營收個位數百分比快速拉升。

旺宏電子第2季營收維持90億元以上水準；歸屬母公司淨利13.3億元，季增9%，年增405%，每股純益0.72元，總經理盧志遠於上季法說會表示，下半年營運展望審慎樂觀。

旺宏第2季營收92.71億元，季減1.5%，年增24%。受惠產品平均售價揚升，旺宏第2季毛利率35%，較第1季拉升4個百分點，較去年同期拉升8個百分點，歸屬母公司淨利13.3億元，季增9%，年增405%，每股純益0.72元。上半年EPS為1.39元，優於去年同期的0.22元。

(時報資訊)