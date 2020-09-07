新光金(2888)今天舉行金控新任總經理吳欣儒及新光人壽新任總經理黃敏義交接典禮，新光金總經理吳欣儒表示，面對全球政經情勢的不確定性、法令政策及市場環境變化，新光金整合集團資源優勢，以「穩定獲利、增加淨值」，「資源整合、深化綜效」，「數位轉型、優化體驗」，「開拓利源、拓展市場」，「注重法遵風控，落實公司治理，推動永續經營」五大策略主軸，為股東、客戶與員工，創造最大的價值。

吳欣儒上周已經首次以金控總經理主持法人說明會，今天金控與壽險總座同時完成交接，由新光金創辦人暨新壽董事長吳東進、新光金董事長許澎、新光金與新光關係機構各級主管共同見證下完成。新光金總經理吳欣儒金融機構歷練完整，在金融圈長達16年，曾任外商銀行副總裁，擔任過新光金副總經理、新光銀行副董事長，任職期間參與大型合併及業務轉型計畫，發揮財務及溝通專長，2015年起更擔任新光金數位金融小組的召集人，帶領新光銀行啟動一系列的數位化革新，包括推動子公司電子支付、信用卡、數位用戶等相關業務發展，帶領新光金數位轉型。

新壽總經理黃敏義金控資歷完整，自1982年加入新壽，擔任過業務、人事、投資等相關業務歷練，曾經調任督導新光銀行金融市場、財富管理及分行等業務營運推展，資歷完整。黃敏義開啟台灣首家壽險創新實體通路展店計畫、成立副品牌，締造創新與年輕的格局，將新壽品牌年輕化。

黃敏義表示，蔡雄繼總經理從2010年接任新壽總經理，10年期間帶領新壽從總資產1.5兆，突破總資產3兆元，未來將在既有的基礎上，著重以下經營策略：「聚焦價值商品，累積契約價值」，「穩健財務結構，優化投資策略」；「提升業務組織產能與通路價值」和「創新數位服務，強化公平待客」，帶領新壽朝著卓越、值得信賴的企業穩步邁進。

(時報資訊)